Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ Hastanelerinde "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla solunum fonksiyon testi yapıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, 20 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla solunum fonksiyon testi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ Hastanelerinde "Dünya KOAH Günü" dolayısıyla solunum fonksiyon testi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, 20 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla solunum fonksiyon testi yapıldı.

        ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi işbirliği ve gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin destekleriyle etkinlik düzenlendi.

        Gevher Nesibe Hastanesi poliklinikler girişinde kurulan stantta hasta ve hasta yakınlarına KOAH ile bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

        Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, burada yaptığı açıklamada, KOAH'ın sürekli öksürük, balgam çıkarma ve zamanla şiddeti artan nefes darlığı ile karakterize olan önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

        KOAH'ın hem maddi hem de manevi kayba neden olduğunu ifade eden Gülmez, şunları kaydetti:

        "Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu kötü etkiler çok daha fazla kendini göstermektedir. Sigaraya maruz kalanlarda, hava kirliliği yaşanan ortamlarda KOAH daha fazla görülmektedir. Onun için bu yılın teması 'Havamızı Koruyalım, KOAH'sız Yaşayalım' olarak belirlenmiştir. Temiz havamızı koruyalım. Bütün insanların temiz hava soluması ve temiz su içmesi bir insanlık görevidir. Lütfen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım, arabalarımızın egzoz ölçümlerini yaptıralım, havaya karbon ayak izini mümkün olduğu kadar yaymayalım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu

        Benzer Haberler

        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz ka...
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz ka...
        7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor
        7 metrekarelik dükkanda 59 yıldır terzilik yapıyor
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Otomobilinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı kız kardeşler kamp çadırı sayesinde h...
        Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı kız kardeşler kamp çadırı sayesinde h...
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (3)
        Kayıp Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler sağ bulundu (3)
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu
        Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcı bulundu