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        Kayseri'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:44
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        Kayseri'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının talaş silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Öte yandan siloda yaklaşık 20 ton talaş olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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