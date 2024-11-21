Kayseri'de eski eşini darbeden zanlı tutuklandı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada "Kayseri’de Kadına Şiddet" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı.

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