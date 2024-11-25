Kayseri'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.