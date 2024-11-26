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        Kayseri'de tatil ilanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

        Kayseri'de internet üzerinden tatil turu ilanı verip vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:44
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        Kayseri'de tatil ilanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de internet üzerinden tatil turu ilanı verip vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tatil turu ilanı verip, vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.E.P, F.Y, A.M.Y, S.S, M.E.S, M.K, A.H. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

        Aramalarda da, 8 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 10 sim kart ve 2 harici bellek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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