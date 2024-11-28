Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 973 mahallenin yolu açıldı

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 7 bin 784 kilometrelik yol ağındaki 973 mahallenin yolu ulaşıma yeniden açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde ve tüm ilçelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 140 personel ve 50 araçla kırsal bölgelerde yoğun mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları yeniden hizmete açmak için çalışıyor.

24 Kasım'dan bugüne kadar 7 bin 784 kilometrelik yol ağındaki 973 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler, son olarak Bünyan'da 4 ve Sarız'da 6 olmak üzere 80 kilometrelik yoldaki 10 mahallede çalışmalarını tamamladı. Öte yandan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi, 159 akıllı sinyalize kavşak, 1600 sensör, 6 değişken mesaj sistemi, 400'ün üzerinde kamera ve 30 personelle vatandaşlara hizmet veriyor.