Kayseri'de itfaiye ekipleri kasımda 959 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kasım ayında 959 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangın, trafik kazası ve doğal afet gibi olaylara müdahale eden itfaiye, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personelle görev yapıyor.

Kasımda 643 yangın, 86 trafik kazası ve bir su baskınına müdahalede bulunan ekipler, 229 kurtarma çalışması yaptı.