Kayseri'de itfaiye ekipleri kasımda 959 olaya müdahale etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kasım ayında 959 olaya müdahale etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kasım ayında 959 olaya müdahale etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yangın, trafik kazası ve doğal afet gibi olaylara müdahale eden itfaiye, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personelle görev yapıyor.
Kasımda 643 yangın, 86 trafik kazası ve bir su baskınına müdahalede bulunan ekipler, 229 kurtarma çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca, 2 bin 150 eğitim verirken 71 de denetim gerçekleştirdi.
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