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        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:49
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        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

        Elden ve hesaba para gönderme şeklinde faizle verdikleri borç karşılığında miktarı yazılmamış açık senet aldıkları, ödeme yapılmasına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işledikleri öne sürülen F.Y. ve A.T, düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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