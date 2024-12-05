Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi.

Elden ve hesaba para gönderme şeklinde faizle verdikleri borç karşılığında miktarı yazılmamış açık senet aldıkları, ödeme yapılmasına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işledikleri öne sürülen F.Y. ve A.T, düzenlenen operasyonda yakalandı.

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