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        Kayseri Bilim Merkezinden özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:28
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        Kayseri Bilim Merkezinden özel gereksinimli öğrenciler için etkinlik
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi ekibi tarafından Melikgazi ilçesinde özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu’nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Programda çocukların bilime merakını uyandırmayı hedefleyen çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, "Bugün ekibimizle beraber İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'na Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak için geldik. Farklı etkinlikler yaptık. TÜBİTAK Meraklı Minik ve Bilim Çocuk Dergileri dağıttık. Ayrıca kelebeğin ve kurbağanın yaşam döngüsü adlı biyoloji etkinliği gerçekleştirdik. Son olarak öğrencilerimize bir gösteri deneyi yaptık. Çok eğlendiler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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