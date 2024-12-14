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        Kayseri'de çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü

        Kayseri'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:39
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        Kayseri'de çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü
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        Kayseri'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

        Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta müstakil bir evde M.B. (37) ile arkadaşları S.E. ve Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle vurulan M.B. (37), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan S.E. ve Ö.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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