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        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi

        Kayseri'de jandarma ekipleri, 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:16
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        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
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        Kayseri'de jandarma ekipleri, 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.

        Jandarma, Develi ilçesinde Gazi İlk ve Ortaokulu ile Sindelhöyük Fatih İmam Hatip Lisesi'nde, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

        Jandarmanın verdiği eğitime 260 öğrenci katıldı.

        Eğitim sonunda öğrencilere jandarmanın çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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