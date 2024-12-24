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        Kayseri'de "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde, "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:46
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        Kayseri'de "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde, "Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi" ziyarete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serginin açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve sanatseverler katıldı.

        Sergisinin açılışında konuşan Soyak, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

        Sergide, çeşitli tekniklerle boyanarak vernikle korunaklı hale getirilen 81 su kabağı beğeniye sunuldu.

        Galeri
        Galeri

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