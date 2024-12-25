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        Başkan Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:18
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        Başkan Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kadir Danacıoğlu, yürütülen bakım ve onarım faaliyetleriyle ilgili Büyükkılıç'a bilgi verdi.

        Büyükkılıç, yeni aldıkları araçlarla kışa hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Allah'a şükürler olsun bu sene sezon erken açıldı. Erciyes’imiz beyaz gelinliğine büründü. Karla mücadele için de ekiplerimiz zaten hazır. Sürekli araç gereçlerimiz bakımdan geçiriliyor. Yeni aldığımız araçlarla kışa hazırız. Şehrimize hem hizmet eden anlayış hem israfa fırsat vermeyen bir yaklaşım içerisinde birimlerimiz görevlerini yapma yönünde irade gösteriyor. Burada bir deneyim var, birikim var, samimiyet var, şehrine, ülkesine sevdalı olma anlayışı var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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