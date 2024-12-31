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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün masa tenisi sporcuları Türkiye ikincisi oldu

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen "En İyi 16'lar Yarışmaları"nda erkek ve kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:02
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün masa tenisi sporcuları Türkiye ikincisi oldu
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen "En İyi 16'lar Yarışmaları"nda erkek ve kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 28-29 Aralık'ta Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen "En İyi 16'lar Yarışmaları"na katıldı.

        Müsabakalarda Kenan Eren Kahraman, "Yıldız Erkekler En İyiler" kategorisinde, Ayten Ceren Kahraman ise "Yıldız Kızlar En İyiler" kategorisinde ikinci oldu.

        Sporcular, bu başarılarıyla milli takıma katılma hakkı da kazandı.

        Sporcuları ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kayseri'mizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan Kenan Eren Kahraman ile Ayten Ceren Kahraman ve onlarla bu işe emek veren kulübümüzün ve milli takımın Antrenörü Halil Adak, Kemal Balım ve Furkan Köse'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp İstiklal Marşı'mızı uluslararası camiada okutarak her defasında bizim gururumuz oluyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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