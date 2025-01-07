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        Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı sosyal dayanışma faaliyetleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca birçok hizmet ile sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:52
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        Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı sosyal dayanışma faaliyetleri
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca birçok hizmet ile sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Huzurevi Şube Müdürlüğü ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehabilite edici sosyal hizmetler sunarken, sosyal dayanışmayı pekiştirerek, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmayı destekleyen birçok çalışmaya imza attı.

        2024 yılında Büyükşehir Belediyesine ait 25 büfeden günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ortalama 4 bin 500 adet ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ekmek dağıtımının yanı sıra, sosyal destek kartları ile 13 bin 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Bu yardımlar, hem sürekli hem de tek kullanımlık kartlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin günlük gıda ihtiyacını karşılamalarına yardımcı oldu.

        Büyükşehir Belediyesi ayrıca 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere yönelik olarak 941 aileye haftalık süt yardımı da sundu. 2024 yılı boyunca 120 bin litre süt dağıtımı yapılarak, 1015 çocuğun beslenmesine katkıda bulunuldu.

        Kentteki üniversite ve liselerde okuyan öğrencilere günlük 7 bin bardağa kadar çorba ve 14 bin ekmek ücretsiz dağıtıldı.

        Kent içindeki ulaşımda kullanılmak üzere, 1802 öğrenciye aylık 150 binişlik ulaşım kartları verildi. 6 bin 254 ihtiyaç sahibi ailenin 11 bin 937 öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi 1383 aileye yılda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL tutarında nakdi yardım sağlandı.

        Ekipler, aynı zamanda ev eşyası ve diğer yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dar gelirli ailelere soba, kömür, yatak, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi malzeme yardımları da sundu.

        Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 148 yaşlıya merkez hizmeti ve 180 hanelik evde sosyal destek hizmeti sundu.

        Engelsiz Çocuk Evi de çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken, aynı zamanda ailelerin de resmi ve özel işlerini takip edebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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