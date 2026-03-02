Canlı
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de terör operasyonlarında 95 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Kayseri'de terör operasyonlarında 95 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


        Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 95 zanlıyı gözaltına aldı.


        Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.



