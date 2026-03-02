Kayseri'de terör operasyonlarında 95 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 95 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.

