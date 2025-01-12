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        İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te kayakseverler pistleri doldurdu

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:23
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        İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te kayakseverler pistleri doldurdu
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Charter seferleriyle Çekya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra, hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen yerli ziyaretçiler, Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki pistlerde yoğunluk oluşturdu.

        İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran kayakseverler, tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

        Ziyaretçilerden Songül Esin, sıcak bir şehir olan Adana'dan 3 saatlik mesafeyi katederek Erciyes'e geldiğini söyledi.

        Erciyes'in, kayakçılar için güzel bir tesis olduğunu dile getiren Esin, "Adana'dan 24 derecelik farka geliyoruz. Kendimi geliştirmek adına her hafta sonu buradayım. Geçtiğimiz yıllarda kar daha azdı ama bu yıl çok yağdığını düşünüyorum. Bizim için bu çok avantajlı. Arkadaşlarımla geliyordum, bu defa turla geldim ama vazgeçmiyoruz tabii." dedi.

        Mersinden gelen Vildan İter ise güzel bir günde Erciyes'e geldiklerini, gondola binerek gezdiklerini belirtti.

        İter, arkadaşlarıyla geldiği Erciyes'te, güneşli bir havada karın keyfini çıkarttıklarını dile getirdi.

        Şevval Çot da İstanbul'dan arkadaşlarıyla geldiğini, ilk kez piste çıkıp kaymaya başladığını vurgulayarak, tesislerin güzel olduğunu aktardı.

        Ziyaretçilerden Berna Uzun ise ilk defa Erciyes'e geldiğini ifade ederek, "Eğlenceli anlar yaşıyoruz, düşünce biraz canımız acıyor ama çok eğlenceli." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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