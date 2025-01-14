Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan "Aile Yılı" teşekkürü

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiği için teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan "Aile Yılı" teşekkürü
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiği için teşekkür etti.

        Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin ülkenin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu, aile yapısı ne kadar güçlü tutulursa geleceğin temellerinin de o kadar sağlam atılacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileyi toplumun kalbi olarak gördüğünü, her fırsatta aile değerlerini destekleyen politikalar ürettiğini ifade eden Özdoğan, "Kendisine bu önemli ve anlamlı karar için gönülden teşekkür ediyorum. Hacılar Belediyesi olarak biz de bu ulvi hedef doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle toplumsal dayanışmanın güçlendireceğini vurgulayan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın bu öncü adımı, sadece bugünü değil, yarınımızı da şekillendirecek çok kıymetli bir adımdır. Aile, toplumun temel taşıdır ve toplumda huzurun tesisi için aile değerlerinin korunması elzemdir. Bu bilinçle, ailelerimizi maddi ve manevi açıdan destekleyecek sosyal, kültürel ve eğitim odaklı projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi merkeze alan hizmetlerimizle Aile Yılı'nın ruhuna uygun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, aileye verdiği önem ve gösterdiği kararlılık için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine olan desteğimizi ve minnettarlığımızı ifade ediyor, Aile Yılı'nın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yılın, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, aile değerlerimizin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor
        Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor
        Kayseri OSB'de EBYS ile 2024 yılında sanayiciye hizmetin hızı arttı
        Kayseri OSB'de EBYS ile 2024 yılında sanayiciye hizmetin hızı arttı
        Kayseri'de işitme engelli öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düze...
        Kayseri'de işitme engelli öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düze...
        Üniversiteli Osman'ın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasında cip sürücüsün...
        Üniversiteli Osman'ın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasında cip sürücüsün...
        Kayseri Serbest Bölgesi'nden geçen yıl 650 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Kayseri Serbest Bölgesi'nden geçen yıl 650 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı
        KAYMEK kurslarına kayıtlar başladı