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        Üniversiteli Osman'ın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasında cip sürücüsüne tahliye

        KAYSERİ'de, cipiyle yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Osman Kahve'ye (19) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık İbrahim Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:10
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        Üniversiteli Osman'ın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasında cip sürücüsüne tahliye
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        KAYSERİ'de, cipiyle yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Osman Kahve'ye (19) çarpıp ölümüne neden olan tutuklu sanık İbrahim Ö.’nun (23), delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

        Kaza, geçen yıl 2 Aralık'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Talas Bulvarı’nda meydana geldi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Kahve, yolun karşısına geçerken İbrahim Ö. idaresindeki cipin çarpması sonucu yaralandı. Çağırılan ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kahve, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan cip sürücüsü İbrahim Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İbrahim Ö. hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan hapis cezası istendi.

        Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İbrahim Ö. ile avukatı hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık İbrahim Ö., "Karşı taraf vefat ettiği için üzgünüm. Gereken tüm önlemleri aldım. Ama yaya bir anda yola atladı, ben çarpmasam başka araç çarpacaktı kurtaramadım" dedi.

        Mahkeme hakimi, tutuklu sanık İbrahim Ö.'yü mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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