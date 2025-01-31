Kayseri'de sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada, invertör, 3 akü, 15 metre kablo, darbeli matkap, 6 matkap ucu, 2 gaz maskesi, makara sistemi ve 57 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda, 1. derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde kaçak kazı yapan M.Y, M.B, E.B. ve C.B. suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Silahtar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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