Kayseri Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsalda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsalda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve kırsalda yapılacak çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.
Belediye personellerinin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Karayollarımızla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Valiliğimiz ile diyalog halindeyiz. Bu açıdan gerek ilçe belediyelerimizle gerekse belediye olarak yaptığımız çalışmalarda bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Hem kayak merkezimizin vereceği hizmet açısından hem de şehrimize berekete vesile olacağı açısından şükür, dua ve temennide bulunuyoruz. Mücadelede emeği geçen kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah kazadan beladan esirgesin. Çocukların kartopu oynayarak karın keyfini çıkarmalarını istiyoruz."
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