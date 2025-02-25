Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 208 obje ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlının üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 16 obje ele geçirildi.

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