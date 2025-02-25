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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 208 obje ele geçirildi

        Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 208 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:24
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 208 obje ele geçirildi
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        Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 208 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan zanlının üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 16 obje ele geçirildi.

        S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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