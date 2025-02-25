Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 208 obje ele geçirildi
Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 208 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 208 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 16 obje ele geçirildi.
S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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