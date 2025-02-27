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        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

        Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na katılan projeler için ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:13
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        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
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        Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'na katılan projeler için ödül töreni düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Resul Çatal, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek ile akademisyen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Ödül töreninin açılışında konuşan Altun, programa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

        ERÜ'nün eğitim, öğretim ve Ar-Ge süreçlerine her zaman destek verdiğini belirten Altun, "Erciyes Üniversitesi, birçok alanlarda etkin çalışmalar yapan bir üniversite. Bu süreçlerde Avrupa Araştırma Konseyi Projesi'ni 2024 yılında alan, Türkiye'deki tek üniversite olmamızda aslında bu süreçlerin çok da tesadüf olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Dağlıoğlu ise proje yarışmasında, tüm eserlerin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Demiryürek ise TÜBİTAK'ın bilimin, teknolojinin ve araştırmanın gelişmesinin kendisine misyon edinmiş bir kurum olduğunu vurgulayarak, yarışma hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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