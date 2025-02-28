Başkan Büyükkılıç'tan ramazan ayı mesajı

KayseriBüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, ramazanın oruç tutma ve iftar sofralarında bir araya gelmenin ötesinde, içsel bir arınma, yardımlaşma ve dayanışma fırsatı sunduğunu belirtti.

Ramazan ayında gerçekleştirecekleri etkinliklerin şehre değer katacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayda huzur ve manevi olgunluk arayışında olmanın, kalp ve zihinleri temizlemenin, gönüllerimize ferahlık katmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ramazan ayında gerçekleştireceğimiz etkinlikler, sadece geleneklerimizi yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda bizleri bir araya getiren ve birlikteliğimizi pekiştiren anlamlı bir fırsat olacaktır. İnanıyorum ki her bir etkinlik, şehrimizin manevi atmosferini güçlendirecek ve toplumumuzun birbirine daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır. Hep birlikte bu mübarek günlerin huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte ramazanın ruhunu en güzel şekilde yaşayıp, Ramazan Bayramı'na huzurla, sağlıkla kavuşmak dileğiyle."