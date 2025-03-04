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        İncesu Belediyesi, araç bakım atölyesinde 4 milyon TL tasarruf sağladı

        İncesu Belediyesinin tamir atölyesinde belediyeye ait araçların tamirleri yapılarak 2024 yılında 4 milyon TL tasarruf sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:45
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        İncesu Belediyesi, araç bakım atölyesinde 4 milyon TL tasarruf sağladı
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        İncesu Belediyesinin tamir atölyesinde belediyeye ait araçların tamirleri yapılarak 2024 yılında 4 milyon TL tasarruf sağlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu Belediyesi kendi bünyesindeki kurduğu atölye sayesinde dışarıdan bakım hizmeti almayı durdurdu ve araçları ekipleriyle tamir etmeye başladı.

        2024 yılı itibarıyla belediye, bu uygulama sayesinde 4 milyon TL tasarruf sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, belediyenin geçmiş yıllarda en büyük harcama kalemlerinden birini araçların bakımının oluşturduğunu belirtti.

        Artık araçların tamir ve bakımını kendi iş güçlerini kullanarak yaptıklarını aktaran İlmek, "Hem bütçemize büyük bir katkı sağladık hem de yerel ekonomiyi destekledik. Sanayide kamyonlara ait motor arızalarında işçilik ücretlerini yüzde 85 seviyesinde azalttık. Elde ettiğimiz gelirlerle de yeni araçları bünyemize kazandırdık. Bu tür projelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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