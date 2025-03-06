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        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan yabancı orta hakem açıklaması:

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ligdeki tüm maçların aynı öneme sahip olduğunu belirterek yabancı orta hakemin bütün karşılaşmaları yönetmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:16
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        Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan yabancı orta hakem açıklaması:
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ligdeki tüm maçların aynı öneme sahip olduğunu belirterek yabancı orta hakemin bütün karşılaşmaları yönetmesi gerektiğini söyledi.

        Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir yerli hakemle şahsi husumetlerinin bulunmadığını vurguladı.

        Hakem hatalarının "ayyuka" çıktığı bir dönemi yaşadıklarını öne süren Açıkalın, "Maç öncesinde hakemler açıklandıktan sonra taraftarımızdan gelen tepkiler maç sonunda haklı çıkıyor. Ben sürekli hakem konuşmak istemiyorum. Hakemlerle ilgili yaptığım konuşmalarla da gündeme gelmek istemiyorum ancak biz Anadolu kulübüyüz, hatalardan dolayı canımız çok yanıyor." dedi.

        Açıkalın, Anadolu'da birçok kulübün maddi devamlığını sağlayabilmek için büyük mücadele verdiğini, bunun yanında bir de hakem hatalarıyla mücadele etmek istemediklerini kaydetti.

        - "Hakem hataları camialar arasına bomba bırakıyor"

        Kayserispor'un ligin 26. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadığını maçta skoru etkileyecek hakem hatalarının bulunduğunu savunan Açıkalın, şöyle devam etti:

        "Takımlarımız için taraftarımızla emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığı bir şekilde sahada elimizden alındığında buna çok üzülüyoruz. Son olarak buna Beşiktaş maçında şahit olduk. Maç içindeki kararlara hem taraftarımızın hem de bizim tepkimiz var ama bunu söylemekten biz yorulduk. Beşiktaş camiasıyla bizim herhangi bir sorunumuz yok, yönetim olarak iyi bir ilişkimiz var. Onlarla alakalı da bir durum değil. Hakem hataları camialar arasına bomba bırakıyor. Sonra camialar bunu temizlemek için uğraşıyor. Hakem hataları ligde her şeyin önüne geçmiş durumda. Maddi olarak devamlılığı sağlamak için verdiğimiz büyük çabalar var. Her Anadolu kulübü için geçerli bu. İstanbul takımları çok kolay oyuncu bulabiliyor. Hem oyuncu İstanbul'u daha kolay kabul edebiliyor hem de orada sponsor bulmak daha kolay. Anadolu'da, kendi şehrimizden başka destekçimiz yok. Zaten dar bütçelerle yönetilen bu kulüpler bir de hakem hatalarıyla dengesi bozulunca ister istemez takımlar kötüye gidiyor."

        - "Yabancı orta hakem birine geliyorsa diğerine de gelsin"

        Ligde her maçın aynı öneme sahip olduğuna dikkati çeken Açıkalın, sözlerini şöyle tamaladı:

        "Galatasaray-Fenerbahçe maçı kadar Kayserispor-Başakşehir maçı, Sivasspor için de Başakşehir maçı çok önemli. Başka bir takım için herhangi bir maç da çok önemli. Ligdeki tüm maçların aynı öneme sahip olduğunu düşüyorum. Birine ne yapılıyorsa diğerine de o yapılsın. Yabancı orta hakem birine geliyorsa diğerine de gelsin. VAR'a rağmen hata yapılması camiaları çıldırtıyor. Yoksa hakemlerin anlık verdiği kararlara sözümüz yok. Mesela bir maçtaki kararı bir hafta boyunca eski hakemler yorumluyor, hepsi başka şeyler söylüyor. Böyle bir pozisyonu anında doğru karar vermesini beklemiyoruz ancak VAR'a rağmen hata yapılmasını istemiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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