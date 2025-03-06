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        Kayseri'de kadın kooperatiflerine 10 milyon liralık yardım yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınların işlettiği kooperatiflere 10 milyon liralık destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:10
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        Kayseri'de kadın kooperatiflerine 10 milyon liralık yardım yapıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınların işlettiği kooperatiflere 10 milyon liralık destek sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üretime, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan kadınların işlettiği 48 kooperatifte istihdam sayısı 669'a ulaştı.

        Kayseri Valiliği işbirliğiyle kooperatiflere destek olan belediye, bu kapsamda 10 milyon liralık yardımda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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