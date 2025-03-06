Kayseri'de kadın kooperatiflerine 10 milyon liralık yardım yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınların işlettiği kooperatiflere 10 milyon liralık destek sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üretime, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan kadınların işlettiği 48 kooperatifte istihdam sayısı 669'a ulaştı.

Kayseri Valiliği işbirliğiyle kooperatiflere destek olan belediye, bu kapsamda 10 milyon liralık yardımda bulundu.