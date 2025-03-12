Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ulaşım yatırımları toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımları toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makamında, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ün de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kentteki ulaşım ve kavşak düzenlemeleri görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kurulumu devam eden Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uygulaması ile hız ihlallerini önlemeyi ve kazaların azalmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Şehirdeki ulaşım konforunu daha da artırmak amacıyla altgeçitler, kavşak düzenlemeleri ve alternatif yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Ulaşım Master Planı doğrultusunda değerlendirmeler yaparak, ortak akıl ışığında kavşak çalışmaları ve altgeçit düzenlemeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Kayseri’de 500 binin üzerinde araç trafiği olduğu, çevre illerden gelen araçlarla bu sayının 600 bini bulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, trafiğin güvenli ve konforlu bir şekilde nasıl sürdürülebileceği konusunda çalışmaları titizlikle yürüttüklerini aktardı.