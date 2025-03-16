Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat üyeleriyle birlikte Sarız ilçesine ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ve yönetimine misafirliklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, "Sarız öngörülü, Sarız kucaklayıcı, Sarız gönül zenginliğinin merkezidir. Bu zamana kadar yaptığımız belediye hizmetlerimizde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okandan ise ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ve ilçe ilçe gezmeye devam edeceklerini kaydetti.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, daha sonra Pınarbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

- Büyükkılıç, KAYMEK kursiyerleriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından gerçekleştirilen pasta yapımı kursunda kursiyerlere birlikte mutfağa girdi.

Büyükkılıç, hafta içi çalışan kişilerin hafta sonu kurstan faydalanmaları için bir günlük verilen pasta yapımı kursunda kursiyerlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gastronominin önemine vurgu yaparak, "Eğitimin yaşı yok, eğitim her zaman her yerde önemli. Gastronomi kültürü çok daha ön plana çıkmaya başladı. Yaptığımızın en iyisini yapmak, israfa fırsat vermemek adına, damak zevkimize uygun olanı üretmek önemli ve anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

- Çolakbayrakdar, iftarını yetim çocuklarla yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programında yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde, belediyeye ait bir tesiste düzenlenen iftar programına Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Sorumlusu Seval Çağlar, İHH gönüllüleri ve yetim çocuklar ile yakınları katıldı.