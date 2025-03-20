Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 ülkeden gelen 28 gönüllü kayak yapmayı öğrendi

Programın sonunda Abdullah Gül Üniversitesi Spor Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Taş, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kayak deneyimi yaşayan gönüllü gençler, Kayseri'nin tarihi ve turistik bölgelerini de ziyaret etme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Slovakya ve Malta'dan gelen gençlere önce Erciyes'le ilgili bilgi verildi.

Abdullah Gül Üniversitesi tarafından Erasmus Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen 10 ülkeden 28 gönüllü, Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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