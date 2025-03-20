Hacılar'da ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve günlük yaşamlarının aksamaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Buzlanma riskine karşı da gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Özdoğan, "Hacılar Belediyesi olarak hem ilçe merkezinde hem de mahallelerimizde yolların açık olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz sahada hazır bekliyor. İnşallah bu yağışlar ilçemize ve ülkemize bolluk ve bereket getirir." ifadelerini kullandı.