Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailelerine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Şehitleri de ailelerini de unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Büyükkılıç, "Dualarımız her zaman onlarla. Rabbim metanetlerini arttırsın. Şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, daha sonra Özvatan ilçesindeki Şehit Ayhan Yıldırım'ın ailesini de ziyaret etti.

Şehit ailelerinin taleplerini dinleyip, onların yanında olmayı bir görev bildiğini vurgulayan Büyükkılıç, şehit ailelerine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu kaydetti.