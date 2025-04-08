GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Adana İl Jandarma Komutanlığından su altı arama ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Burunören Mahallesi'nde iş makinesinden Kızılırmak'a düşen M.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu.

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