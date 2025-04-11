Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu tüm araçlara kapatıldı.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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