Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'yi (43) operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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