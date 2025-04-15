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        Ziraat odası başkanları Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile beraberindeki 4 ziraat odası başkanını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:44
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        Ziraat odası başkanları Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile beraberindeki 4 ziraat odası başkanını ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneş ile Sarıoğlan İlçe Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Felahiye İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Akkışla İlçe Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal ve İncesu İlçe Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş'tan oluşan heyet, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Ziyarette kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunularak yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

        Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, çiftçilerin kentin üreten gücü olduğunu, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Güneş ile beraberindeki heyet ise Başkan Büyükkılıç'a tarım ve hayvancılığa gösterdiği ilgi ile sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

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