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        "Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı:

        HAKAN CAN ŞAHİN - Memleketi Erzurum'da "Avatar" lakabıyla tanınan 47 yaşındaki bedensel engelli sporcu Gökhan Seven, Kayseri'de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:07
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        "Avatar" lakaplı Gökhan, bilek güreşinde 41. kez kürsünün zirvesine çıktı:
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Memleketi Erzurum’da “Avatar” lakabıyla tanınan 47 yaşındaki bedensel engelli sporcu Gökhan Seven, Kayseri’de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıktı.

        Yaklaşık 20 yıldır bilek güreşiyle uğraşan Seven, bu süreçte katıldığı 13 dünya şampiyonası ve çeşitli uluslararası organizasyonlarda toplam 30 altın madalya kazandı. Çeşitli uluslararası yarışmalarda da 30 kez ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkan başarılı sporcu, 40 kez de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Seven, son olarak Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmelerinde 41'inci kez birincilik kürsüsüne çıktı.

        Kayseri'deki performansıyla milli takıma da seçilen "Avatar" lakaplı sporcu, Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Yaşım gereği de artık bu işin sonlarına yaklaştım"

        Milli sporcu Gökhan Seven, AA muhabirine, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonada derece elde eden arkadaşlarını tebrik etti.

        Avrupa Şampiyonası'na memleketinde başlayacağı antrenmanlarla hazırlanacağı anlatan Seven, "Bu sene Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na 100 kilogramda katılacağım. Yaklaşık 20 yıldır bu sporu yapıyorum ve yaşım gereği de artık bu işin sonuna yaklaştım. Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalyayla Türk bayrağını göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kariyerim için son demeyelim ama sona yakın basamaklardayız." diye konuştu.

        Seven, bilek güreşi sporunun bedensel engellilerin yapabileceği 27 spor branşından birisi olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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