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        Kayseri'de husumetlisinin tabancayla yaraladığı kişi hastanede öldü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki gün önceki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:33
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        Kayseri'de husumetlisinin tabancayla yaraladığı kişi hastanede öldü
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki gün önceki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki baklava dükkanında 18 Nisan'da husumetlisi G.A'nın tabancayla ağır yaraladığı R.T, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        R.T'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Saldırının ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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