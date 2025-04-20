Kayseri'de husumetlisinin tabancayla yaraladığı kişi hastanede öldü

Saldırının ardından kaçan ve bir süre sonra teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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