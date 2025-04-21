Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Develi'de otobüs terminalinin inşaatı devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak yeni otobüs terminalinin inşaatına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Develi'de otobüs terminalinin inşaatı devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak yeni otobüs terminalinin inşaatına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin giriş kapısı niteliğinde olacak terminal, bölgenin ulaşım altyapısını modernize edecek.

        Temeli atıldıktan çalışmaları devam eden terminalin ilçenin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Toplamda 6 bin metrekarede inşa edilen terminalde, 1000 metrekarelik kapalı alanda çeşitli yapılar yer alacak. Terminal binasında satış birimleri, idari ofisler, teknik odalar ve bekleme alanları bulunacak.

        Ayrıca, araç yıkama alanı, şoför dinlenme odaları, güvenlik noktası ve nizamiye yapısının da yer alacağı proje, Develi'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 40 seviyesine ulaştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Mektep Melikgazi öğrencileri "Çehovatör" isimli tiyatro oyununu sahneledi
        Mektep Melikgazi öğrencileri "Çehovatör" isimli tiyatro oyununu sahneledi
        Büyükşehir Belediyesi, kentte ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başl...
        Büyükşehir Belediyesi, kentte ilkbahar peyzaj ve altyapı çalışmalarını başl...
        Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde hafta sonu yoğunluğu
        Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde hafta sonu yoğunluğu
        Talas Belediyesinden üniversite öğrencilerine yönelik özel gezi
        Talas Belediyesinden üniversite öğrencilerine yönelik özel gezi
        Melikgazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlarda sona geldi
        Melikgazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlarda sona geldi
        Kayseri'de 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 1 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi