Develi'de otobüs terminalinin inşaatı devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak yeni otobüs terminalinin inşaatına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin giriş kapısı niteliğinde olacak terminal, bölgenin ulaşım altyapısını modernize edecek.

Temeli atıldıktan çalışmaları devam eden terminalin ilçenin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplamda 6 bin metrekarede inşa edilen terminalde, 1000 metrekarelik kapalı alanda çeşitli yapılar yer alacak. Terminal binasında satış birimleri, idari ofisler, teknik odalar ve bekleme alanları bulunacak.

Ayrıca, araç yıkama alanı, şoför dinlenme odaları, güvenlik noktası ve nizamiye yapısının da yer alacağı proje, Develi'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 40 seviyesine ulaştığını kaydetti.