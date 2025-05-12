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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Nazon

        Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio, Larsson

        Goller: Dk. 12 ve 29 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 25 Thalisson (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 41 Thalisson (Onvo Antalyaspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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