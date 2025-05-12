Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Nazon
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio, Larsson
Goller: Dk. 12 ve 29 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 25 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 41 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
KAYSERİ
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