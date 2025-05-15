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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:33
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde." dedi.

        Yumaklı, Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl ocak ayında açıklanan hayvancılık yol haritasıyla hayvancılıkta sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Yol haritasındaki hedeflere tek tek ulaşmaya başladıklarını belirten Yumaklı, yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettiklerini, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

        Hayvansal üretimin zorluğuna dikkati çeken Yumaklı, "Dünyada tek sağlık diye bir kavram oluşmaya başladı. Bu da bizim bakanlığımızın özellikle yüzde 80-90 oranında vaziyet etmesi gereken bir konsept. Hayvanlardan doğrudan ya da dolayı olarak insanlara geçecek hastalıklarla alakalı sizin önleminizi, tedbirinizi almanız gerekiyor." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, yakın zamanda Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Halkımızın kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığıyla koordineli şekilde yol kontrol ve denetimlerini artırdık. Hayvan satış yerlerinde de denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşımını sağlamak adına tüm tedbirlerimizi alacağız. Ocak ayında yürürlüğe koyduğumuz hayvancılık yol haritasının sonuçları bize hayvansal üretimimizin arttığı yönündeki istatistiklerle geri döndü. Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde. Büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla kurbanlığı bu yıl arz ettik. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen hayvanların yüzde 55 daha fazlasını kurbanlık olarak arz ettik. Bu minvalde herkes gönül rahatlığıyla ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilir."

        - "Buralar hayvan sevklerinin mevzuatlara uygun şekilde olmasını temin edecek"

        Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nın önemine değinen Yumaklı, "İşini doğru şekilde yapan, emeğini, zamanını, gayretini, parasını, geçimini bundan temin etmek üzere her şeyini veren üreticilerimizin bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir uygunsuzluktan dolayı zarar görmesini istemiyoruz. Kontrol noktaları, bu uygunsuzluklara Türkiye'nin başka bir yerine sirayet etmeden, yayılmadan engellemek ve anında müdahale etme imkanını veriyor. Seçim noktaları çok önemli çünkü biz Türkiye'nin kavşak noktalarında tespit ettik bunları. Buralar hayvan sevklerinin mevzuatlara uygun şekilde olmasını temin edecek." ifadelerini kullandı.

        Yumaklı, istasyonlar sayesinde şimdiye kadar 16 bin aracın kontrol edildiğini, 550'sinde uygunsuzluk çıktığını, toplam 30 milyon lira ceza uygulandığını aktardı.

        İstasyonlarda 26 Nisan'dan itibaren vize uygulaması getirdiklerini anlatan Yumaklı, sevk hangi il veya ilçeden olacaksa buradan sertifika alınacağını, bu raporu aldıktan sonra nakil güzergahındaki en az bir veteriner yol kontrol istasyonunda vize işlemi yaptırmayı zorunlu tuttuklarını kaydetti.

        Bu kontrollerin önemine dikkati çeken Yumaklı, "Şap başta olmak üzere hayvan hastalıklarının bu ülkenin ekonomisine olumsuz etkisi milyarlarla ifade edilebilecek şekilde. Buradaki idari para cezaları işletme başına 105 bin lira." dedi.

        Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı yapıldı.

        Daha sonra yetkililerden bilgi alan Yumaklı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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