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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tescilli bal üreticilerine damızlık ana arı desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Özvatan ilçesindeki tescilli bal üreticilerine 60 sertifikalı damızlık ana arı desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:32
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tescilli bal üreticilerine damızlık ana arı desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Özvatan ilçesindeki tescilli bal üreticilerine 60 sertifikalı damızlık ana arı desteği sağlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, izole bir bölgede yetiştirilen Karniyol ırkı damızlık ana arı ve kolonisi, Özvatan ilçesindeki 60 üreticiye teslim edildi.

        Bu sezon "Arı Bizden Kovan Sizden" projesi kapsamında 1000 koloniyi 4 milyon liralık yatırımla üreticiye sunan Büyükşehir Belediyesi, kentte ana arı ıslahına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği sertifikalı damızlık ana arı desteği projesiyle 660 bin liralık bir yatırımı daha üreticiye kazandırdı.

        Üreticiler de sertifikalı damızlık ana arı desteğinden duydukları memnuniyeti belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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