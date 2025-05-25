Kayseri'de 1 kilo 503 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de 1 kilo 503 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de 1 kilo 503 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde narkotik köpeği eşliğinde arama yapan ekipler, 1 kilo 503 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.Ç. ile A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
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