Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 89 Kayra Cihan), Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Jeanvier), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Cardoso, Nazon (Dk. 75 Nurettin Korkmaz)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 78 Puscas), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumalı), Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Brazao (Dk. 89 Dimitrov), Seferi (Dk. 61 Ahmet Aslan)
Goller: Dk. 14 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 61 Nazon (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Gökhan Sazdağı, Dk. 84 Mane , Dk. 90 +5 Nurettin Korkmaz Bellona Kayserispor) Dk. 90+4 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)
KAYSERİ
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