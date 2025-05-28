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        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:34
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        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya ile bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri'nin kalkınmasına yönelik projeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

        Kayseri'ye verdikleri destek için teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu görüşmeler şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunacak." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, Başkan Büyükkılıç’'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

        Öte yandan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş'ı ve Kayserili iş insanlarıyla birlikte KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'yu ziyaret etti.

        TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ve iş dünyası temsilcilerinin de katıldığı görüşmede, devlet destekleriyle kentin havacılık sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi ele alındı.

        Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile Genel Başkan Vekil Yardımcısı İzzet Buzkan'ın yer aldığı istişare ve değerlendirme toplantısına da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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