Kayseri'de "Geçmişten Geleceğe" konulu sergi açıldı

Kayseri Bilim Merkezi'nde "Geçmişten Geleceğe" konulu serginin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince açılan sergide, Yamula Barajı çevresinden çıkarılan 7,5 milyon yıl öncesine ait fosiller "geçmiş", Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu anlatan görseller ve objeler ise "gelecek" başlığı altında sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sergide hem Kayseri'nin zenginliğini gözler önüne sermek hem de Türkiye'nin uzay misyonunu gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Büyükkılıç, yakın zamanda Bilim Tırı Projesi'ni hayata geçireceklerini, bilimsel projelerin yer alacağı tırın okullara, mahallelere, ilçelere ulaşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ile farklı okullardan gelen öğrenciler sergiyi gezdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in astronot kıyafetleri ile uzayda gerçekleştirdikleri deneylere ait objeler öğrenciler tarafından ilgi gördü.