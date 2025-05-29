Kayseri'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü A.Ö. (20) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün, M.A. (23) idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile A.Ö'nün kullandığı 38 AK 297 plakalı otomobil çarpışmış, sürücülerden M.A. hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan A.Ö. ve kimliği belirlenemeyen kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
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