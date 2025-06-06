İç Anadolu'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kurnaz​​​​​​​ ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Bazı vatandaşlar, cami içindeki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin’in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesine geldi.

Bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti.

Kayseri’de cemaat, Kurban Bayramı namazını kılmak için kentin simgelerinden Hunat Camisi başta olmak camileri doldurdu.

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