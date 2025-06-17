Kayseri'de KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Torun, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ulviye Torun'a kene yapıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.