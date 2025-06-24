Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübünün minik güreşçileri için ödül töreni düzenlendi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübü sporcuları için ödül töreni düzenlendi.

Kızlar ve erkekler olmak üzere 3 stilde, 6 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Yeşilay ERVA Spor Kulübünden 4 sporcu dereceye girdi.

16-17 Haziran'da düzenlenen şampiyonanın kızlar kategorisinde, Zehra Kahraman Türkiye şampiyonu, Azra Öztürk ikinci, Tülaynaz Koç ise üçüncü oldu. Yeşilay ERVA Kız Güreş Takımı da takım olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Emirhan Kahrıman ise 20-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen erkekler serbest stilde ikinci, 17-19 Haziran'da gerçekleştirilen grekoromen stil müsabakalarında üçüncü oldu.

Yeşilay ERVA Spor Kulübü binasında düzenlenen ödül törenine, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Kayseri Yeşilay Şubesi yetkilileri, antrenörler, sporcular ve bazı aileler katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Kayseri Yeşilay Şubesi tarafından altın ile ödüllendirildi.

- "Amacımız güzel sporcular yetiştirmek" Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ERVA Spor Okulları Projesi'nde, Yeşilay ERVA Spor Kulübü olarak yer aldıklarını söyledi. Yeşilay ERVA Spor Kulübünde güreş, karate ve hentbol branşlarında hizmet verdiklerini belirten Çiftçi, "Amacımız, mahallemizdeki çocuklarımızı bu spor okulumuzda en iyi şekilde eğitip, güzel sporcular yetiştirmek, onlara sağlıklı yaşam becerileri katmak. Bağımsız bir gençlik için sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz de o anlamda Yeşilay ERVA Spor Kulübümüzü olabildiğince desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu. Çiftçi, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. - "Gençlerimizin her daim yanındayız"